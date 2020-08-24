時代力量25日將改選決策委員，網路上卻傳出一份黃國昌的錄音檔，痛批苗栗縣議員曾玟學。昨（23）日曾玟學因此宣布退黨，黃國昌則表示感到錯愕、遺憾。對此，桃園市議員王浩宇也開砲了，認為時代力量因為黃國昌的獨斷搞到分崩離析，並批黃國昌虛假。

曾玟學宣布退出時代力量，黃國昌在臉書表示感到十分錯愕、難過，過去幾年一直盡最大力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同理想與目標，「我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過」，並指出錄音檔遭惡意剪接，透過斷章取義的方式扭曲中傷。

王浩宇聽完音檔表示「重新評價黃國昌」，而事件爆發後，時力卻反咬民進黨，讓王浩宇忍不住痛批，自己黨內獨裁，不公開透明也沒有程序正義的狀況，繼續假裝沒看到，「反正時代力量這樣，又不是一天兩天的」。

王浩宇也轉PO黃國昌回應，直言「一個好好的黨，因為你的獨斷而搞到分崩離析」，面對夥伴一個一個的離去，只會把他們歸類成小綠、民進黨同路人，而不去反省檢討自己的路線，「饒了時代力量吧！不要再傷害這些努力的年輕議員了。他們真的很努力。」

同是時力成員的「人渣文本」周偉航也出面護航表示「（錄音檔）啊就民進黨放的啊，不重要啦～」沒想到曾玟學卻中計了。對此，王浩宇說，明明是時代力量黨內事務，指控民進黨要有證據，不然就不要亂扯！

王浩宇連珠砲狂轟，再批黃國昌「私下跟公開差超級多，你知道這個人多虛假了吧？」並標記「演員」大酸。網友則說「什麼演員？沒禮貌，叫影帝」「作秀王」「據說私底下高傲的不得了」「早就知道這個人有問題了」。

（圖／摘自王浩宇臉書）

(中時新聞網)