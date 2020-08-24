中美軍機軍艦近期頻繁出現台海周邊，外界擔心會不會開戰。對此，有網友提問若台海真的有戰事發生，有什麼前兆會出現？許多網友一面倒回答，看美國有沒有撤僑最準！

網友bornwinner於22日在批踢踢以「台海發生戰事的前兆？」為題，「發文表示「台灣海峽被評為目前戰爭機率最高的地區之一，有可能是中國侵台，中台開戰，很小的機率是美中擦槍走火，在台海爆發戰爭，雖然軍事行動前一定會嚴格保密，不過鴨蛋再密也有縫，世上沒有不透風的牆，一定會有人在事前就知道消息，提早做出反應，如果真的要開打了，會有什麼前兆」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友個人認為，是一些跟對岸關係好的家族會突然出國，還有什麼前兆是可以用來觀察的？

對此，底下網友一面倒認為，「美國撤僑」、「一定是撤僑」、「開戰前兩周，美國會先撤僑，東部有美軍艦隊」、「美軍艦隊撤僑後駛走，台灣被炸翻」、「美國撤僑最準」、「看到AIT開始撤僑的時候」、「撤僑啊」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

也有另一派網友表示，「外資大賣，股市房市崩盤，匯率大貶...大概就代表快要出事了」、「有錢人突然都脫產離開台灣」、「股市一定會反應」、「股市匯市」、「外資狂賣股票」。

(中時新聞網)