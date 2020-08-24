退輔會行文福壽山農場，指示副場長陳靖儒代理場長職務，未述明接任人選及原任場長巫嘉昌去向，外傳懸缺可能安插退役將領接任。（讀者提供／王文吉台中傳真）

巫嘉昌是台灣大學農藝所作物組博士，長期任職農委會茶業改良場相關單位，退輔會借重其專業管理福壽山茶園。（王文吉攝）

福壽長春茶價位是梨山茶指標。巫嘉昌是台灣大學農藝所作物組博士，長期任職農委會茶業改良場相關單位，退輔會商調福壽山農場場長，借重其專業長才。（資料照片）

福壽長春茶價位是梨山茶指標。巫嘉昌是台灣大學農藝所作物組博士，長期任職農委會茶業改良場相關單位，退輔會商調福壽山農場場長，借重其專業長才。（資料照片）

行政院退輔會20日行文福壽山農場，指示副場長陳靖儒代理場長職務，未述明接任人選及原任場長巫嘉昌去向。據悉，退輔會並未事先徵詢相關人士，旋即拔除巫嘉昌，基層對此抱不平。有傳言指出巫嘉昌從農委會商調軍職體系水土不服，加上「朝中無人」，官位難保。

56歲巫嘉昌是台灣大學農藝所作物組博士，任職於農委會茶業改良場相關單位長達26年，歷任凍頂工作站主任、文山分場長、總場茶葉機械課課長等職務；巫嘉昌除擁有農業研究專業學養外，並具備豐富行政經驗及溝通協調能力，2017年1月商調退輔會福壽山農場場長。

巫嘉昌3年半任期推廣生態旅遊，成功打響千櫻園、彩色魯冰花及觀星等熱潮，同時建立福壽長春茶防偽標章，並推動賓館興建工程。無奈福壽山農場屬於泛軍方單位，當初場長一職出缺，退輔會公開徵選，最後由巫出現時，會內即有「軍中都沒人才嗎？」等微詞傳出。

知情人士表示，巫是從農委會商調，當時借重其專業管理福壽山茶園，但因是空降場長，基層難免不服，當了3年多「孤鳥場長」，加上退輔會高層對巫的行政管理及領導統御頗有微詞，空軍飛官出身的馮世寬作風明快、治軍嚴謹，「今天下令、明天報到」是常有的事。

巫嘉昌是福壽山農場首位空降、非軍職的場長，有人形容他是「誤入叢林的小白兔」，突然被無預警拔官，場內員工相當錯愕。退輔會公文僅指示由副場長代理，自場長實際出缺之日起至新任場長何派到任前一日止，懸缺已有多方人馬角力，傳出可能安插退役將領接任。

據了解，巫嘉昌可能調任退輔會簡任視察，從主管職平調會本部幕僚，形同冰入冷涷庫，但也有人認為巫還年輕，歷練歷練，仍大有可為。對於拔官、領導統御不佳等傳言，記者致電巫嘉昌均未接電話，無法取得本人回應。

(中時 )