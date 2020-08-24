直播》陳其邁高雄市長就職典禮 韓國瑜隔空祝福 08:582020/08/24 中時新聞網 李慈音 、 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳其邁。（資料照，袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長當選人陳其邁就職典禮｜2020.08.24 高雄市長陳其邁就職演說。 準高雄市長陳其邁今（24）日正式就職，昨天展現「緊緊緊」作風，利用假日進市府聽各局處業務報告，並透過媒體喊話「誠摯邀韓市長參加就職典禮」不過，前市長韓國瑜表示另有行程，不克出席，「祝福他，好好建設高雄！」 陳其邁就職典禮8：30開始，9點宣誓，預計10點結束。 就職典禮按過去慣例會邀請前市長出席，陳其邁昨表示「我也會誠摯邀請韓市長來」。韓國瑜則說，自己目前沒有接到電話、不清楚狀況，幕僚是否接到訊息他不了解，但當天已有安排行程，不會參加，希望陳其邁好好建設高雄，祝福他。 高雄市長陳其邁就職宣誓。 韓國瑜最自豪的路平 陳其邁小內閣的他將一肩扛下 (中時新聞網) #陳其邁 #祝福 #高雄市長 #就職 #典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 24日就職 陳其邁：誠摯邀韓國瑜來 11:122020/08/23 政治 劍指金門縣政府？ 陳福海新動向受矚目 17:242020/08/23 政治 「韓國第一美女」金喜善：我真的沒整形 女兒長相曝光 00:032020/08/23 娛樂 民眾黨高雄到台中「百柯全輸」 綠委：普渡到了 迴向來了 15:042020/08/23 政治 颱風天清水斷崖海蝕洞探險 男失蹤24小時海空大搜救 15:142020/08/23 社會 噁里長拐憂鬱女上車 扯衣摸胸還讚「質感好」 他慘蹲2年牢 17:132020/08/23 社會 YouTube頻道「上班不要看」誰最紅？成員網路人氣排行榜 11:542020/08/23 娛樂 吳克群陳語安裝幼稚煲愛情 04:102020/08/23 娛樂新聞 陳其邁邀韓出席就職典禮 韓國瑜：不會參加 14:562020/08/23 政治 馬英九2024若再選總統會投誰？陳揮文發驚人之語 22:022020/08/23 政治 政治熱門新聞 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 - 政治 馬英九2024若再選總統會投誰？陳揮文發驚人之語 - 政治 台海開戰有前兆？網友答案一面倒揭：看美國一舉動最準 - 政治 當街咆哮畫面遭報導 王浩宇暴怒：沒品至極！ - 政治 淹水影片流出後 網：怎沒看到最愛高雄的市長？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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