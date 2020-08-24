高雄市長當選人陳其邁就職典禮｜2020.08.24

高雄市長陳其邁就職演說。

準高雄市長陳其邁今（24）日正式就職，昨天展現「緊緊緊」作風，利用假日進市府聽各局處業務報告，並透過媒體喊話「誠摯邀韓市長參加就職典禮」不過，前市長韓國瑜表示另有行程，不克出席，「祝福他，好好建設高雄！」

陳其邁就職典禮8：30開始，9點宣誓，預計10點結束。

就職典禮按過去慣例會邀請前市長出席，陳其邁昨表示「我也會誠摯邀請韓市長來」。韓國瑜則說，自己目前沒有接到電話、不清楚狀況，幕僚是否接到訊息他不了解，但當天已有安排行程，不會參加，希望陳其邁好好建設高雄，祝福他。

高雄市長陳其邁就職宣誓。

(中時新聞網)