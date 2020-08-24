國內出現一起史上最長外遇官司！一名85歲呂姓老翁，因為元配生第2胎時難產，摘除子宮無法生育， 遂以「傳宗接代」為由，45年前開始與多名女子發生婚外情，甚至生下多名子女，還將小三的子女領養到名下，雖然3人年紀加起來已經超過240歲，但元配因為無法再隱忍，終於提告求償200萬元，高雄高分院審理後，判決呂翁與翁姓小三需賠償50萬元，全案定讞。

據了解，呂翁與元配1963年結婚，生了大女兒後，第2胎因為難產，摘除子宮無法再生育，呂翁後來為了傳宗接代，在外偷吃多名女子，1975年與徐姓女子生下1子，2、3年後又跟翁姓女子連續生下2名兒子，還將孩子認領在名下。

據「自由時報」報導，呂翁與翁女後來豪不避諱，出雙入對，更於1993年至2003年間一起在大陸開設公司，丈夫甚至負擔翁女一家人的生活費，就連逢年過節時，也會邀約翁姓母子到家裡一起吃飯過節，更要求元配與翁女一家人出遊合照，呂妻為了家庭圓滿，多年來只能默默忍受，因現在忍不下去才決定提告。

呂翁在法院審理時表示，自己是家中長孫，早年傳宗接代觀念濃厚，迫於壓力才與翁女交往，當下也有向妻子坦承，且為了顧及妻子感受，從未在翁女住處過夜，妻子了解他的苦衷後，同意2人繼續交往，翁女後來也稱呂妻為大姊，2子也稱呂妻為大媽，兒子結婚時，還擔任主婚人，甚至跟兒子媳婦一同出遊，足以證明呂妻承認並宥恕2人交往生子一事。

一、二審都認為呂婦確實已宥恕配偶與人通姦，且也有繼續維持婚姻生活之感情，但高雄高分院合議庭認為，依據呂翁提出的出遊照等，可看出元配大多面無表情，且呂翁提到擔任主婚人，亦可能是因長幼禮節之故，不能就此認定她明示或默示，而認同被告2人交往，審酌兩造經濟狀況等情形，判呂翁及翁女2人需賠償50萬元。

(中時新聞網)