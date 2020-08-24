台股累計今年初開盤迄8月21日共154個交易日，集中市場總成交金額為29兆1,468.70億元，市場日均值為1,892.65億元，股票成交量週轉率為68.36％。群益證券看本周台股指數區間為12,100-12,800點，本周看好三大題材類股：PCB股、泛防疫概念股、水泥股等。

群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.中國大陸與美國原訂上周末進行的視訊貿易會談因故推遲，大陸商務部新聞發言人高峰20日下午證實，雙方已商定將於近日舉行通話。

2.美7月營建許可數近150萬戶，月增率報 18.8％，創近30年最強增幅，新屋開工量月增 22.6％，也是2016年10月來最強，顯示Fed的低利率政策推動美國房屋需求。

3.美股最新調查顯示，自新冠肺炎（COVID-19）疫情關閉經濟以來，大型基金經理如今比過去任何時候都看好股票。

4.台灣7月外銷訂單連五紅，金額455.7億美元，創歷年同月新高，年增12.4％。

(工商 )