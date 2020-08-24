由台中市觀光旅遊局舉辦「2020台中好湯溫泉季」，上周六首場活動在大坑日光溫泉會館戶外場地登場，特聘藝游愛樂交響樂團演出，帶領民眾搭乘音樂時光機，回到民國50年代，吸引近千人到場聆聽。下一場音樂會29日16時在烏日清新溫泉飯店戶外場地舉辦，由TRF紅色狂想三重奏帶來電子弦樂，搭配熱鬧市集，又一場難得一見的浪漫音樂饗宴。

台中市觀旅局長林筱淇表示，台中四大名湯谷關、大坑、烏日及東勢等優質溫泉遠近馳名，溫泉季首場活動選在「台中後花園」的大坑舉辦，這裡有12條親山步道，從休閒到挑戰等級，各具特色，是在地人假日休閒的熱門勝地。

景區內的麒麟峰溫泉旅館及台中日光溫泉會館，可享受碳酸泉質，還有商圈美食，及各具風情的景觀咖啡店，遊客可親自體驗在地的美食與泡湯文化。

此外，大坑鄰近的明月居茶花山莊、心之芳庭、粉紅情人橋，及新都生態公園等景點，都相當吸睛。台中市府在水湳經貿園區，今年再打造兩個全新景點，白天可前往台中「抹茶湖」-水湳中央公園，拍出抹茶色湖面的美照，欣賞佇立在湖心面的特色小迷宮步道，而夜晚的「科湳愛琴橋」，燈光閃爍的橋景搭配湖面倒影，是適合浪漫約會的新地點。 大坑音樂會邀請身兼古典音樂樂評、音樂教育家、指揮與大提琴演奏家的余濟倫老師，帶領藝游愛樂交響樂團，帶來《阮若打開心內的門窗》、《望春風》、《月亮代表我的心》等膾炙人口的演出，吸引近千名遊客到場聆聽悠揚樂聲，彷彿搭乘音樂時光機，穿梭於現代與50年代。

林筱淇接著說，這次溫泉季別出心裁，在台中每個溫泉地區都規劃了音樂會或在地故事劇場的特別演出，希望能邀請民眾提早安排假期來台中，徜徉在音樂與溫泉之中，帶來完全放鬆的幸福享受。

8月29日接續在烏日的音樂會場次，將有TRF紅色狂想三重奏，帶來不斷電的電子弦樂表演，現場市集攤販，提供美食、飲品及當地農特產。民眾除可搭配台中購物節抽獎活動外，消費累計500元，抽豪宅、汽車及現金等多樣好禮，活動現場再推出拍照按讚送50元消費券、互動遊戲送百元券、集滿四場活動消費送500元限量等值好禮，及好湯福袋券抽獎方案等豐富好康活動。

每場活動將現場抽出30位福袋幸運兒獲得iPhone11、抗敏保養品、電器用品及泡湯券等好禮，未對中抽獎券也可延續使用，谷關最後一場次活動，再抽出最大獎Gogoro電動機車，邀請全國民眾來台中泡好湯、玩得開心、吃得放心，還有機會把電動機車騎回家。

觀旅局提醒，音樂會當天在活動現場，也有溫泉創意寫生比賽，列舉住宿證明加贈限量好禮，歡迎親子同遊來參加。此外，溫泉季同時推出住房專案及谷關在地導覽服務，民眾可利用安心旅遊國旅補助，來台中溫泉地區旅遊住宿，搭配使用振興三倍券，相當超值。

(工商 )