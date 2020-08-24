網路圖文插畫家兼YouTuber「超直白」為了提升美貌，去年陸續動了開眼頭、雙眼皮、鼻子、下巴截骨和隆乳手術，整張臉蛋變得更精緻，上圍也從B升級到E罩杯，引起許多人好奇男友能否接受？她近日上傳【40萬訂閱問答】影片，力邀男友現身回應。

超直白決定二度做隆乳手術時，男友當時就開車陪伴、用行動支持另一半，他表示自己的想法較開放，「每個人去追求美是一件很好的事情，不管她動手術或是什麼方式都好，我欣賞她想讓自己變得更好的心態，（胸部）是真是假不重要。」至於部份網友好奇男生會不會不想摸假胸部？男友笑說：「摸爆！」直率的反應逗得超直白大笑。超直白透露胸部做完觸感較有彈性，扭過頭好奇問男友：「比較Q一點可以嗎？」男友率回：「那還是胸部啊。」完全不影響兩人的親密關係。

超直白男友不在意真假胸，率回摸爆。（圖／YouTube／超直白Chaozhibai）

超直白表示隆乳過胸部觸感較Q.（圖／YouTube／超直白Chaozhibai）

超直白隆乳後，穿著漸漸變得性感清涼，男友表示或多或少會感到生氣，但是因為心疼女友收到癡漢留言，覺得不被尊重，「有點替她生氣」但男友也能理解超直白想展露身材的想法，不排持女友放辣照。

許多網友看完影片，紛紛誇讚男友三觀很正，「心態各方面很成熟」、「本身長得帥，心態更帥」、「男友感覺很棒～口條也很好」、「男友的話聽了很感動」。

(中時新聞網)