LED電子式驅動器廠東林科技(3609)22日市場派及公司派均召開股東臨時會，前十大股東-東及開發順利召開股東臨時會，會中並經出席股數超過五成通過相關討論議案並完成補選董事4席。但公司派表示，南港場股東臨時會因各種違法原因而無權作成任何合法有效決議。

南港場股東臨時會22日在公司派顏德新陣營也出席的情況下，出席股數達96.34%下順利召開股東臨時會，會中並經出席股數超過五成通過相關討論議案並完成補選董事4席(含獨立董事2席)。東林董事李懷原表示，延宕2月的紛爭在一切遵循完整的法令規定及程序辦理下落幕，今(24)日，東林公司將召開董事會，未來將以專業決策、拓展業務為核心，以最短時間完成經營團隊的改組，齊力使公司回歸正常運作，強化東林公司治理與董事會運作效能，協助東林整體營運表現、擴大業務市場版圖。

東及開發陣營順利拿下東林公司過半席次董事；新任董事(含獨立董事)之任期自2020年8月22日至2023年6月21日止。今(24日)東林公司召開董事會後，將進行財務業務、營運等全方位之了解，預計於董事會中推舉李懷原董事擔任董事長，並盡速完成經營團隊改組。

東林科技也同日於8月22日於公司所在地(台中)召開109年第一次股東臨時會，公司表示，遭東及開發集團惡意杯葛；東及開發集團於同一時間違法召集南港非法僭稱股東會。

東林科技表示，南港非法僭稱股東臨時會因各種違法原因而無權作成任何合法有效決議，後續對於東及開發集團以不法手段爭奪經營權為目的之各種違法行為，東林科技將依法訴追東及開發集團責任，以維護公司及廣大股東之合法權益。

(時報資訊)