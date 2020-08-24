嘉義市71歲范姓老翁不忍妻子日漸瘦弱，22日晚偕妻共赴黃泉，先灌妻子強酸液體後，再以床單悶住妻口鼻，隨後范姓老翁也自飲酸液送醫不治，妻子搶救過後情況穩定，范翁未留遺書，疑似因長照負擔沉重，釀成悲劇。

據了解，老翁每日都會前去妻子住的長護中心探望，妻子長期臥床插鼻胃管，已是半植物人狀態，儘管如此，老翁仍是每天陪伴她。范姓老翁與妻子育有4名子女，女們也時常會前往長照中心，照護母親，而最近也未發現父親有任何異常，疑似不忍妻子長期受苦，才決定下手，而范姓老翁的親友感嘆，「夫妻倆感情很好，對於發生此事感到遺憾」。

不過是否因長期照護感到壓力太大，社會處指出這都還要再進一步釐清，因為通常送往照護中心，由專業的人員照顧，家人可以暫且得到喘息，動機還需再調查。

長照中心透露，范妻入住2年來都正常繳費，但本月尚未繳款。范翁日前說本月費用要由兒子繳交，但范妻屢次就醫急救，范翁見妻子身軀日漸瘦弱，因此常帶營養品要幫妻子補補身，醫師認為范妻營養足夠，是因為罹患多重疾病，導致體重下降，身體虛弱，愛妻心切的范翁，見妻子日漸消瘦，顯得很憂慮，甚至曾私下討論，若范妻再送醫院可能就要放棄急救。

嘉義市社會處表示，范妻因符合身心障礙補助規定，按月補助生活費1萬4000多元，發生此悲劇，深感遺憾。

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(中時新聞網)