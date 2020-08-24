準高雄市長陳其邁今天正式就職，先前主持北漂青年座談會後爆紅的正妹李明璇則喊「高雄，我來了」，並表示不是去參加陳的就職典禮，而是要和大家一起監督陳其邁。她直言，不會以牙還牙的搞罷免，但會一步步讓大家明白，民進黨刻意塑造陳的暖男形象，還利用莫名其妙的守護民主理由，實際上卻污辱民主、踐踏高雄。

陳其邁日前曾表示，上任後周末也要上班，在就職日前1天，陳其邁便率新市府團隊聽取各局處業務報告，讓市府公務人員感受震撼教育；陳其邁表示，充分利用時間，也讓新的局處首長盡速跟業務銜接、無縫接軌，能夠立刻解決問題。

陳其邁今天將舉行就職典禮，李明璇則在臉書高喊「高雄，我來了」，但她表示，並不是去參加陳的就職典禮，而是要和大家一起監督陳其邁。李明璇指出，過去一週高雄多處黃水滾滾，卻沒有看見陳其邁再穿雨衣連夜勘災，一篇關心的暖文都沒有，他說因為要尊重代理市長，然後就去髮廊修剪頭毛，迫不及待地告訴大家他要上任了。她諷刺表示「邁邁準備了15年，今天終於正式成為『真正的市長』」。

李明璇也提醒陳其邁，記得繼續買廣告「撐香港」、「真香的四千億」中央補助記得要到位，要「緊緊緊」才不會辜負67萬的支持者，要「衝衝衝」不要欺騙高雄人的感情。

李明璇最後表示，她不會以牙還牙的搞罷免，但是會一步一步地讓大家更清楚明白，民進黨是刻意塑造邁邁的暖男形象，還利用莫名其妙的守護民主理由，實際上卻污辱了民主、踐踏了高雄。「畢竟貴黨的權力之路是虛偽和傷亡鋪成的，對抗的最好方法，就是赤裸裸的真相」。

(中時新聞網)