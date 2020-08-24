不知道籃網老闆蔡崇信看到自己球隊在今年季後賽的慘狀，應該作何感想！儘管當家主控羅瑞首節就因腳踝扭傷退場，上季總冠軍暴龍仍靠3名球員得分破20，終以150比122輕鬆獲勝，4連勝橫掃籃網闖進季後賽次輪，對手將是塞爾提克。

就算因為厄文、杜蘭特、丁維迪、狄安卓喬丹等主力都沒參加復賽，主力射手喬哈里斯也因私人因素離開奧蘭多，籃網卻在今年4場季後賽，平均輸給暴龍20.5分，只有G2小輸5分，或許籃網早把眼光放在下個球季，卻也太丟臉了吧。

打完上半場，暴龍僅以77比68領先，沒想到暴龍第3節火力全開，伊巴卡、席亞卡、鮑威爾等人皆有貢獻，泰倫斯戴維斯更在第3節結束同時投進超大號三分球，幫助暴龍打完前3節，擴大領先差距到29分，也讓末節變成垃圾時間。

暴龍以單場5顆三分球、獨拿29分的鮑威爾表現最佳，伊巴卡也拿27分、15籃板，席亞卡20分、10助攻與6籃板；利佛特繼續成為籃網今年季後賽唯一亮點，貢獻35分、6助攻與6籃板，可惜隊友太不爭氣，也讓他的表現形同虛設。

(中時 )