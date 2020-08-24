南台灣墾丁近來被國人「報復性出遊」擠得水洩不通，其中更不乏高顏值、好身材正妹。一名牽著梅花鹿逛大街的「爆乳妹」，這幾天突然成為網路熱搜對象，網友不僅神出本人，也找到她的IG，粉絲激增8倍破4萬，一夜暴紅！
這位「無心插柳」的正妹因包包背帶意外勾勒出胸前曲線，好身材一覽無遺，雖然照片重點是梅花鹿，但網友見圖後全數歪樓，對站在鹿後方的妹子心動不已。網路世界無遠弗屆，正妹很快被通力合作的網友找了出來，原來是小有名氣的網紅葉婷。
葉婷知名度瞬間打開，IG從原本5000多人追蹤，至今（24日）已成長到4.2萬人，且持續增加中。她近來分享不少海上活動照片，網友大推，「陽光正妹」、「身材好又有愛心」、「看IG文她都呼籲為海洋盡一份心力」、「有人還記得那頭鹿嗎」。
24歲的她，身高165公分、體重52公斤。根據《東森新聞》報導，葉婷原本從事行銷工作，趁轉職休息期間，到墾丁打工換宿，對於一夕暴紅她感到非常意外，「對啊！有嚇到，沒想到這麼多人注意」。
(中時新聞網)
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