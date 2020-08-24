才隔4天 台灣又傳輸出一確診到上海 指揮中心11點說明 09:172020/08/24 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 才隔4天 台灣又輸出一確診到上海 指揮中心11點說明。圖為上海浦東陸家嘴金融中心。（中新社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼上周三(19日)台灣輸出3例新冠肺炎確診到上海、越南、寮國，今天又爆出上海又多一個台灣輸出病例，為一名台灣人。 今天上午上海市衛健委通報有5例境外移入確診病例，其中一例為在台生活的台灣人，8月15日從台灣出發到上海，當天抵達上海浦東國際機場。 對此，中央流行疫情指揮中心表示，對於上海的輸出病例，將在早上11點開記者會說明。 (中時新聞網) #台灣 #輸出 #11 #說明 #台灣人 也許您會感興趣 推薦閱讀 三不一沒有 陸5G手機低調返台 04:102020/08/24 財經焦點 後疫時代 永續發展為投資新浪潮 04:102020/08/24 生活新聞 法人實務研討 Q＆A問答集上線 04:102020/08/24 證券．權證 類武統 台灣就夠累了 04:102020/08/24 時論廣場 台積電有抗體 鐵嘴外資喊536元 04:102020/08/24 財經要聞 新聞早班車》自費用藥難把關 看中醫心驚驚 06:312020/08/24 政治 有庠科技獎 推動科技創新發展 04:102020/08/24 產業特刊 和戰兩難兩頭落空 04:102020/08/24 兩岸藝文 25日登場 台積技術論壇 聚焦3奈米 04:102020/08/24 財經要聞 銓增3米光纖雷射切割機 9／18台灣鈑金雷射應用展亮相 04:102020/08/24 產業特刊 生活熱門新聞 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 鬼月8種水果別亂拜 命理師：反會惹到好兄弟 - 生活 同事花2小時修電腦他出手20分鐘搞定 下秒被老闆炒魷魚 - 生活 好市多買水蜜桃一夜爛4顆 網：少了一步 - 生活 「背帶分紅海」超大車頭燈現形 墾丁遛鹿正妹引網友暴動：鹿在哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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