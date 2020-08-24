繼上周三(19日)台灣輸出3例新冠肺炎確診到上海、越南、寮國，今天又爆出上海又多一個台灣輸出病例，為一名台灣人。

今天上午上海市衛健委通報有5例境外移入確診病例，其中一例為在台生活的台灣人，8月15日從台灣出發到上海，當天抵達上海浦東國際機場。

對此，中央流行疫情指揮中心表示，對於上海的輸出病例，將在早上11點開記者會說明。

(中時新聞網)