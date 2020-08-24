娛樂圈近年朝著多元媒體平台方向發展，直播主、YouTuber竄起成為新娛樂產業，今年還受到疫情衝擊，使得更多藝人明星嘗試其他跑道以脫離減工困境，出道30年的董至成便是因演藝圈停工，返台後投入直播市場求生存，他透露雖然收入不及以前主持節目來得好，但一週直播3天，一個月就能到達6位數，開拓了另一個生存之道。

原本是台灣綜藝圈老資歷的董至成，近年因台灣電視生態劣化，不斷被砍價「共體時艱」，因此毅然轉換跑道，揮別原本固定班底節目，到大陸發展，他接受《三立新聞網》專訪，表示這個決定不是衝動，一來之前就有到大陸主持，在對岸有點知名度，去之前也打探過，才會轉往大陸發展，但這幾年就是拍戲沒有接綜藝，直到今年正準備大展身手時，境遇上了新冠肺炎，無奈之下他只能先回來台灣。

他返台後，一次飯局上認識了直播台的老闆，心想可趁回大陸前去直播玩一下，沒想到一現身就將觀看人數衝超高，也帶起了直播找藝人助陣的風潮，董至成分析有藝人助陣，可能本來本來就500人看，變成3000人看，「外加綜藝效果，加分非常多」，也讓直播老闆信心大增，變成每周日開播都會找2名藝人來參加。

董至成不避諱透露，直播銷售「一天可賺幾百萬」，東西賣便宜卻大賺錢的方法，他揭開5大秘辛，首先「量大」，賣家一天可能要進貨幾萬箱，成本自然壓低；還有「清庫存」，收別人賣不掉、滯銷的東西，再便宜銷出去或當贈品，另一個要點是「即期貨」，有些商品可能有效期限剩2個月，但東西都好好的，老闆都會清楚告知收看的觀眾，仍是造成搶購。

另外，「無品牌」也是一大重點，董至成坦言接觸直播後，才知很多東西成本超低，可能同樣功能的刮鬍刀，有品牌就是2千以上，但同樣工廠產出，只差在品牌，直播可以賣199還賺錢，他透露就曾經一天賣出1千隻刮鬍刀，「有什麼店面可以一天1000支」；另外，直播台很會抓「消費者心態」，董至成說明，可能前幾檔賠錢賣，讓消費者覺得賺到，就會留下來觀看繼續買，即使第一標就賠了40萬，但最後還是賺錢，董至成更透露，有時預定賠售10標，但其中5標由工作人員買下，這樣就只賠5標，直播賣家還是會賺錢。

董至成也說，現在的直播老闆一年可賺個幾億，如此商機是否他也想投入？董至成坦言當然動念過，但現在比較重要是培養觀看粉絲跟客群，之後再談合作，如今的他，深知不能只靠演藝工作，採多元發展，但對演藝圈還是有期盼，等待機會的同時，還是得先養活自己。

(中時新聞網)