NBA復賽後推行「泡泡聯盟」，讓球員在隔離賽區進行比賽，此舉似乎吸引大聯盟的關注，並且有意在一個月後的季後賽比照辦理，不過針對集中比賽這件事，紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）卻直言「不喜歡」，他認為這樣的賽制會讓進入一些以較佳戰績進入季後賽的球隊缺少主場優勢。

賈吉今（24日）接受訪問時說道：「整個過程距離贏得勝利相當遙遠，這就是為何我們要在整個球季中全力以赴，取得好的戰績，這是為了獲得主場優勢，然後可以在主場球迷面前打球，如果你告訴我，贏得這些比賽可以取得頭號種子或是第二種子之類的。」

賈吉繼續說道：「但是現在，你將會在一個中立地點打球，在達拉斯、在洛杉磯，或是其他地方，這沒有太多的優勢在，我不喜歡它，我希望我們能找到一個解決辦法，能避免在不同地區進行泡泡聯盟，或是一些他們正計畫的事情，然後回到我們一整年都在做的事情。」

據《ESPN》先前報導，大聯盟若想實施泡泡聯盟，至少需要3個賽區，包含南加州、紐約以及芝加哥都是首選，但以天氣因素來看，洛杉磯將會是最佳選擇。

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(中時新聞網)