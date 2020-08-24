市場調查機構Strategy Analytics公布第二季全球智慧型手機排名，以營收為基礎，蘋果市占高達35%奪冠，華為超越三星居第二為18.5%，三星居第三名為17.3%。

全球第二季總體智慧型手機的營收按年率大減13%，出貨量同樣年率大減17%，平均銷售價格按年率則增加5%。華為在第二季營收不低，三星則在營收大跌落，並在近十年首次跌落二名以外，小米則較去年小幅提高營收。

據ETNews分析，華為在第二季的智慧型手機營收為約140億美元，較去年同期僅小跌4%，這是因為華為在主力的中國市場能較早從新冠疫情走出，讓營收免於大幅滑落。

華為在第二季出貨量為5580萬支手機，小幅領先三星，由於其在中國導入5G手機產品，使得華為能吸收較多5G手機市占。然而華為是否能在下一季保持水準，除了美國技術制裁，華為晶片將遭到斷貨，庫存能支撐多久尚未得知。

三星在第二季營收為130億美元，較去年同期大減26%，較全球平均水準的跌13%更高，主要是三星主力市場北美和歐洲因疫情影響，表現大不如水準。而新款旗艦手機S20表現不理想亦拖累整體營收。

蘋果在第二季手機營收為260億美元，保持第一，較去年同期竟出現小幅成長，該公司幾乎在新冠疫情沒遭遇太大挫折，並且由於iPhone SE2大賣，使其能從疫情影響快速恢復。

(時報資訊)