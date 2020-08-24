美國食品暨藥物管理局（FDA）昨（23）日緊急批准一項血漿療法，利用新冠痊癒患者血漿中的抗體治療患者，美國總統川普稱這是一項「歷史性」突破。

路透社報導，趕在共和黨全國代表大會登場、美國總統川普正式獲得共和黨總統候選人提名前，美國FDA昨日宣布，批准血漿療法治療新冠肺炎的緊急使用授權（emergency use authorization）。

FDA指出，初步證據顯示，新冠患者住院後頭三天使用血漿療法，能夠降低死亡率並且改善他們的健康狀況。受惠血漿療法最明顯的患者多為80歲以下、沒有使用呼吸器的患者，這類患者在進行血漿療法一個月後，存活率提升35%。

FDA生物製劑評估與研究中心（CBER）主任馬克斯（Peter Marks）表示，看起來血漿療法是安全的，並且沒有出現令人擔憂的安全問題。

FDA指出，它們是在分析2萬名接受血漿療法的新冠患者狀況後批准緊急授權，目前已有7萬名患者使用血漿療法。

另外綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，共和黨全代會登場前，川普在白宮召開記者會宣達這項「歷史性宣布」，「今天我很高興在這場對抗中國病毒的戰役中做真正的歷史性宣布，並且將能夠拯救無數生命。」

(中時新聞網)