新北市板橋21日晚間發生一起當街毆打擄人事件，一名18歲陳姓男子騎機車載著女友，一路被一輛休旅車追趕逼車，最後陳男遭休旅車駕駛拉下車痛毆一頓，女友更被對方帶走。經過警方追查，案情大逆轉，原來休旅車駕駛是女子的父親，因不同意女兒與陳男交往，才爆發這起「當街奪女」烏龍事件。

據《TVBS》報導，陳男21日晚間8時許，騎車載著女友，卻一路被一輛黑色休旅車追趕，最後騎到板城路前不得不靠邊停車，打算問對方為何逼車。豈料休旅車駕駛一下車，就將陳男拉下機車痛打一頓，最後更將陳男女友拉上車載走。

陳男嚇得立刻報警，警方獲報有人遭擄走不敢大意，立即派出10餘名警力到場，目擊民眾向警方表示，休旅車駕駛是一名中年男子，下車後二話不說就痛打陳男，下手相當兇狠。

警方迅速追查，結果發現這起當街打人、擄人案件，竟是一起大烏龍。原來休旅車駕駛是女子的父親，他不同意女兒與陳男交往，才會一路狂追，搶回他的「前世情人」，並痛揍陳男一頓。

而陳男之前從未見過這位「無緣的岳父」，才會嚇到報案。最後雙方決定互不提告，警方也認定只是烏龍，並非無故報案，因此不會追究謊報責任。

(中時新聞網)