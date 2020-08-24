立委傅崐萁兩週前在花蓮監獄打籃球時，因心血管舊疾復發，不慎跌倒造成腳掌骨折，送醫治療後已無大礙，目前轉至花蓮慈濟醫院戒護住院休養。傅崐萁服務團隊也在臉書粉絲專頁報平安，網友紛紛湧入留言，祝傅崐萁早日康復。

傅崐萁臉書指出，兩週前因運動時心血管舊疾復發，導致跌倒造成腳掌骨折，送醫緊急治療，照射X光及相關必要檢查後，確認腳掌骨折出血，經2天治療後，轉診慈濟醫院續行醫療及打石膏固定，一切醫療費用皆為自費並已結清所有款項。

傅崐萁目前傷勢經治療已恢復約40%，相信很快能健康平安出院，請大家莫擔心，也澄清關於委員狀況之訛傳均屬不實訊息。

網友看見傅崐萁消息後，紛紛留言祝福傅崐萁早日康復，「健康很重要，花蓮還需要你」「很心疼啊！學長，好好保重，等您回來，再相見」「我們的的希望，要保養好」「傅委員你要照顧好自己，花蓮人民需要你」「我們的國家需要你」「好好靜養，花蓮需要強而有力，辦事能力好的花蓮王」。

(中時新聞網)