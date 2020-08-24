東元電機加快土地資產活化腳步，東元上週五(21日)舉辦第二季線上法說會，首度公佈東元台北市松江大樓改建開發將全數出租，租金報酬率預估6.25％、投資報酬率11.24％，獲得法人讚聲，今(24)日股價上漲0.10元而以29.95元開出，隨後股價拉回，最低至29.60元，目前呈現平盤上下震盪走勢。

東元集團起家厝位於台北松江路東元大樓，基地827平方米，東元轉投資東元資產與明台產險攜手合建開發東元位於台北市松江大樓起家厝，總投入金額13.64億元，東元日前董事會通過東元百分百持股的東安資產與明台產險合建松江大樓，東安持分48.2659％，明台產險持分44％，另東元持分7.7341％，總開發金額13.64億元，東元集團依總持分比重投入金額約7.64億元。

東元松江大樓開發案，東元集團出資56％、明台物產出資44％，預計明年底拆屋重建為地上21層樓、地下3層樓綜合商辦大樓，未來將全數出租。東元集團持分56％，依據危老及老舊建築物專業進行開發為地上21層樓商業辦公大樓，樓地板面積多增加四～五成。

東元新莊廠土地37,263平方米，透過工業區立體化及都市更新獎勵，規畫科技廠房佔七成，商業辦公大樓三成，其中工業區民營化聚焦在科技、ICT、AI等產業，總計興建6棟廠辦及1棟地上23層樓商辦大樓，目前還在規劃階段。

(工商 )