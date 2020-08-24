隨著美國總統大選接近，醫療政策也再度成為媒體焦點，僅管川普和拜登立場不同，但兩人皆不贊成全民健保，也使得醫療產業當前壓力也較去年放緩。保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，川普要求廢除歐巴馬健保(ACA, Affordable Care Act)、拜登訴求擴大納保，雙方政策對醫療產業影響互有利弊，不過，疫情促使雙方政黨更重視醫療研發，未來醫療預算加碼是目前兩黨共識。

近來疫苗進展傳佳音，研發腳步領先的Moderna、輝瑞及Astrazenca紛傳正面結果，近日(8/20)美國生技公司Novavax也表示將展開第二期實驗，目前各大藥廠對抗體、副作用程度都有強項，同時也有效激勵股價表現。全球各國對新冠肺炎的需求規模，以及美國等各國也全力加碼支持，實質利多料將提供醫療產業多頭動能續航。

江宜虔表示，各國重啟經濟同時，抗疫更要和時間賽跑，醫療生技公司全面投入疫苗、藥品和試劑研發，更是前所未見的積極合作，以求最快提出疫情解方。目前美國等各國政府也全力加碼投資，市場關注疫苗進展，預期各大廠商陸續傳出的正面進展都能帶動醫療類股的輪漲行情。

江宜虔進一步表示，不止疫苗，普篩也是當務之急，當各國政府重申經濟重啟立場的同時，也需要仰賴足量的檢測試劑，目前供不應求狀況仍有待緩解。

(時報資訊)