前總統馬英九日前批評總統蔡英文不承認「九二共識」，才會造成國家不安全的危機。副總統賴清德上午重批馬英九，不應該還活在過去，也更不應該一廂情願、不斷的造成國內的分歧，製造恐慌，這比戰爭還恐怖，馬英九曾任國家總統，理應知道團結的重要。

賴清德上午出席促轉會活動受訪時，針對馬英九的談話提出回應。他表示，馬英九應該清楚看得出來，中共領導人習近平的「習五點」已經清楚指出，「九二共識」就是「一個中國原則」，並沒有馬英九本人或國民黨提出的有中華民國表述空間。

賴清德並說，在中共安排下，台灣也只有一條路，就是港澳的「九二共識」，「一國兩制」台灣人民本來就不接受，更何況香港事件層出不斷，「一國兩制」已經不復存在。

他並指，在這種狀況之下馬英九不應該還活在過去，也更不應該一廂情願不斷的造成國內的分歧，製造恐慌，「這比戰爭還恐怖」，馬英九曾任國家總統，理應知道團結的重要，應該要服從三軍統帥蔡總統的領導，不應該持續製造國內分歧。

(中時 )