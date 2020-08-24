美國時間8月23日是籃球名人堂選手、前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)42歲冥誕，他於今年1月墜機去世。洛杉磯道奇在主場賽前紀念布萊恩，球員們穿上背號8號、24號湖人球衣，大螢幕播放由「道奇之音」史卡利(Vin Scully)擔任旁白的影片，向這位激勵人心的偉大球星致敬。終場道奇11-3大勝洛磯隊。

道奇首局下就由席格(Corey Seager)敲出陽春炮，貝茲(Mookie Betts)雙響炮與3安猛打賞，全隊轟出7支全壘打。洛磯隊也敲了3轟但都是陽春炮，兩隊砲聲隆隆合計10發全壘打。洛磯「4割男」布萊克曼(Charlie Blackmon)近況不佳，此役4支2，打擊率勉力維持在0.405。

貝茲演出兩次盜壘，這是道奇史上首次有人單場2轟、2盜壘。貝茲7局下敲出一壘打，伺機盜上二壘。隊友泰勒(Chris Taylor)四壞保送上壘，道奇再發動雙盜壘成功。連盜兩個壘包的貝茲最後藉著高飛犧牲打得分。

道奇本季失去許多投手，包括轉隊的柳賢振(藍鳥)、前田健太(雙城)、里奇希爾(Rich Hill, 雙城)，以及擔心疫情而退賽的普萊斯(David Price)，但他們重金簽下貝茲收到了成效。貝茲打擊率3成、攻擊指數1.032都是全隊最佳，道奇22勝8敗傲視全聯盟，也逐漸拉開與國西另外4隊的差距。

(中時新聞網)