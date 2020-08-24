面對迅速崛起且在美國獲得龐大下載量的大陸社群影音平台TikTok，美國總統川普8月下達封殺令，並要求母公司字節跳動必須在45日內分拆出售TikTok美國業務，雖事後放寬90天內，仍是大陸科技公司在美一大挫敗，這也讓字節跳動對出川普的行政命令行動提起訴訟。外媒報導，川普政府對TikTok打擊行動如此迅速與精準，源自於臉書(Facebook)去年秋天的遊說。

據《華爾街日報》報導，臉書執行長馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)去年10月下旬在白宮舉行的一次私人晚宴上，向川普指出，大陸科技公司的崛起威脅到了美國的企業，這應該是比限制臉書更該關注的事情。祖克柏也曾在向喬治城大學學生的演講表示，TikTok並不認同臉書的言論自由承諾，而且TikTok對美國價值觀和技術主導地位具有威脅。

知情人士透露，祖克柏當時與幾位參議員的會面談論到TikTok。去年阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton)、紐約州民主黨參議員、同時也是參議院少數黨領袖的舒默(Charles Schumer)，都曾致信給美國情報單位，要求對TikTok展開調查，這兩名參議員都在去年9月與祖克柏有所接觸。

也在不久後，川普政府開始以國安為由調查TikTok，到了今年春天，川普更開始要求TikTok暫停美國業務，就此展開對TikTok的追殺行動。

字節跳動也在23日宣布對川普政府提起法律行動。字節跳動稱，近1年來該公司懷著真誠態度與美國政府溝通，但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。字節跳動也在與海外銀行與投資機構協商，若TikTok真的被迫暫停在美業務，也能保障員工權益不受損。

根據市場消息指出，微軟、推特、百仕通、甲骨文（Oracle）等美企都傳出有意洽收購TikTok在美業務，其中又以微軟的呼聲最高。

(中時新聞網)