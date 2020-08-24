印度巴瓦尼帕特納（Bhawanipatna）一處蔬菜市場，日前發生黑熊闖入攻擊人類事件，一頭從樹叢竄出的黑熊逢人就攻擊，造成至少6人受傷，其中1人傷重命危。據了解，這已是當地本月第2起黑熊攻擊人類事件，原因是牠們的森林棲息地，近年屢遭人類砍伐，食物匱乏。

黑熊闖入市集攻擊人類。

據《新印度快報》報導，當地居民在黑熊攻擊人類前一晚（20日），就看見黑熊在街上嚎叫，隔天上午蔬菜市集開始營業後，黑熊因為擁擠的人群受到驚嚇，開始對人群攻擊，撲倒對方後，再用尖牙與利爪凶狠抓咬，經過一陣混亂的攻擊，共有6人慘遭熊爪。

目前相關當局仍在對黑熊進行追捕。6名慘遭熊爪的居民均已送醫或獨自前往醫院，其中1名男子滿臉是血躺在巷子裡，傷重命危。

黑熊闖入市集攻擊人類

當地一名森林當局官員庫瑪爾指出，這已是本月第2起類似事件。15日，另一隻黑熊在當地出沒，被捉捕後野放回森林裡，這些動物的棲息地近年屢遭人類砍伐森林而縮小，食物匱乏加上當地火耕文化，使得人類與野生動物的界線逐漸模糊，相關事件也更常發生。

(中時新聞網)