歌手陳芳語（Kimberley）2012年以《愛你》一曲走紅，今年5月她認愛《超級偶像》出身的林利豪（Albert），除了力邀男友擔任MV男主角，還在社群網站PO出放閃照，看到網友留言「比和弦帥多了 ㄏ」，陳芳語也直率回應了。

陳芳語22日在IG寫道：「I want all of your 4am calls.」並首度放上四張和林利豪的甜蜜合照，只見她小鳥依人地靠在男友身上，伸手摸著精壯胸肌和掐臉頰，嘟起小嘴討親親，完全沉浸在小女人的幸福，讓網友不禁直呼：「瞎了瞎了」、「金呆也太甜了吧」、「多少男人心碎了讚一下」、「喔喔喔公開放閃了」，值得一提的是，有網友留言「比和弦帥多了 ㄏ」，陳芳語直回：「真的」當場嗆爆謝和絃。

謝和弦上個月語出驚人自爆一夜情，還PO出多張和外國女子的親密合照，不過照片卻驚見陳芳語，讓她氣得上線還原真相，開酸「哥約不到我，只能發7年前的照片」，也曝光與謝和弦的去年對話，只見謝和弦傳訊息「晚上見」，還貼上愛心符號，不過陳芳語已讀不回，過了4個月後，謝和弦再傳訊「這幾天有同場，有緣再見」，最後同樣貼上愛心圖案，仍遭陳芳語已讀不回。當時有網友酸她「好亂」，陳芳語也不滿回嗆「根本沒有，講話小心一點，你這種只相信你耳朵聽到的而不是親眼看到的，很可憐。」

(中時新聞網)