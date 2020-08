歌手陳芳語(Kimberley)2012年以《愛你》一曲走紅,今年5月她認愛《超級偶像》出身的林利豪(Albert),除了力邀男友擔任MV男主角,還在社群網站PO出放閃照,看到網友留言「比和弦帥多了 ㄏ」,陳芳語也直率回應了。

陳芳語22日在IG寫道:「I want all of your 4am calls.」並首度放上四張和林利豪的甜蜜合照,只見她小鳥依人地靠在男友身上,伸手摸著精壯胸肌和掐臉頰,嘟起小嘴討親親,完全沉浸在小女人的幸福,讓網友不禁直呼:「瞎了瞎了」、「金呆也太甜了吧」、「多少男人心碎了讚一下」、「喔喔喔公開放閃了」,值得一提的是,有網友留言「比和弦帥多了 ㄏ」,陳芳語直回:「真的」當場嗆爆謝和絃。

謝和弦上個月語出驚人自爆一夜情,還PO出多張和外國女子的親密合照,不過照片卻驚見陳芳語,讓她氣得上線還原真相,開酸「哥約不到我,只能發7年前的照片」,也曝光與謝和弦的去年對話,只見謝和弦傳訊息「晚上見」,還貼上愛心符號,不過陳芳語已讀不回,過了4個月後,謝和弦再傳訊「這幾天有同場,有緣再見」,最後同樣貼上愛心圖案,仍遭陳芳語已讀不回。當時有網友酸她「好亂」,陳芳語也不滿回嗆「根本沒有,講話小心一點,你這種只相信你耳朵聽到的而不是親眼看到的,很可憐。」

(中時新聞網)