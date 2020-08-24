國內雨衣龍頭大廠-達新（1315），今年2月順利處分台中七期台灣大道舊廠土地，高達50.65億元的處分利益於第二季落袋！達新21日公告以每股均價424.79元、總價3.39億元，取得台積電800張，為純財務性投資。今日開盤，達新股價最高站上54.3元、上漲了1.7元，漲幅逾3%。

達新今年2月公開標售台中舊廠土地，由於土地面積廣達2,593坪，且地點位在台中七期大遠百旁的精華地段，以83.7589億元由興富發搶下，為台中房市投下震撼彈。

達新高達50.65億元的處分利益，第二季入帳，推升達新第二季稅後純益高達51.47億元，比起第一季獲利激增57.9倍，單季每股獲利高達27.43元的歷史新高紀錄。

達新表示，處分利益可提升股東權益報酬率及每股獲利能力，達新會運用部分資金更新設備，厚植本業競爭力，投入產品高質化、技術升級；此外，也會運用部分資金買不動產，尋覓新的台北辦公室。

(工商 )