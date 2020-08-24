美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和現任總統川普（Donald Trump）的競爭，近日開始轉向雙方的年齡，如果77歲的拜登當選，他將於78歲就任，成為美國有史以來年紀最大的總統。不過他毫不在意自己的高齡，很有自信的表示若當選的話，絕對可以連做兩個任期。

據《ABC》、《Telangana Today》報導，川普近期多次嘲笑拜登是個老人，拜登和副總統候選人哈里斯（ Kamala Harris）在採訪時直接：「總統先生，你看看我，看看我跟你，我們兩個人所說的、做的、掌握的、懂得的、看看我們的形象。」

拜登在回答記者問他「是否已做好入主白宮辦公室的準備？」時的回答是「絕對」準備好了，他坦言這是一個非常合理的問題、有充分的理由這樣問，但他只想對美國的人民說，大家可以等著看（Watch Me）。至於多次酸拜登年紀的川普，自己現在也已經74歲了，和拜登其實差不了多少，他自己就曾在70歲又220天時，打破之前由雷根（Ronald Reagan）創下的69歲又349天最老總統記錄。

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(中時新聞網)