微軟公司周日提交法院文件，稱蘋果公司威脅要將《要塞英雄》（Fortnite）發行商從蘋果的開發者工具斷開，將波及微軟的遊戲事業，並將打擊其他的遊戲開發商。

蘋果與《要塞英雄》遊戲開發商Epic Games因應用程式的抽傭制度陷入紛爭。在Epic違反蘋果的程式內支付規定後，蘋果便將Epic的遊戲從其App Store移除。

Epic表示，蘋果亦威脅將阻止Epic取得維持「虛幻引擎」（Unreal Engine）所需的蘋果工具。透過這個由Epic開發的遊戲引擎，許多遊戲開發者得以創造出更好的3D圖像。微軟表示，蘋果此舉將至少破壞微軟其中一個名為Forza Street的遊戲，該遊戲的iOS版本開發即採用這個「虛幻引擎」。

微軟的遊戲開發體驗部門總經理Kevin Gammill表示，微軟擁有「虛幻引擎」的商業用戶授權，蘋果此舉將妨礙這項業務，並將阻礙其他遊戲公司採用該技術為Mac電腦與iPhone手機製作遊戲的能力。他表示：「如果『虛幻引擎』不能支援iOS或macOS的遊戲，微軟將被迫在放棄iOS與macOS平台客戶與潛在客戶，或在準備開發新遊戲時採用不同的遊戲引擎之間做出選擇。」

Epic遊戲引擎部門副總Nicholas Penwarden在法院文件中表示，多個「虛幻引擎」用戶已經與Epic聯繫，包括至少一家汽車設計公司，表達他們的項目恐被打斷的擔憂。

Epic正尋求法院下令阻止蘋果封鎖其開發者帳戶。蘋果此前曾表示，如果Epic重新提交遵守蘋果支付規定的《要塞英雄》版本，蘋果將撤回其舉措。

(時報資訊)