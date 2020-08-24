需求減少，上周五東京天然橡膠期貨續跌，且為連2周呈跌；因第二波新冠病毒疫情影響，引發投資人對經濟復甦的前景不佳擔憂，拖累八月份日本製造業活動下滑，工廠活動也大幅下滑，令膠價進一步承壓走跌，其中TOCOM-指標12月期貨跌0.9%，報每公斤171.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨漲0.6%，報每公斤176美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.2%，收於每噸12380元人民幣。

亞洲橡膠現貨價格漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.5%，報每公斤54.85泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.4%，報現貨價每公斤134.25美分。

分析師表示，市場基本面相對平穩，中美關係緊張將形成一定擾動，市場缺乏其他消息指引，膠價維持小幅震盪，不過外盤貿易商報盤積極性一般，報盤價格基本持穩。(商品行情網)

(時報資訊)