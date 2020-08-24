1.世界先進(5347)：上周五三大法人聯手回補買超4957張，盤初股價漲約3.5%，收復5日線、挑戰月線。

2.台積電(2330)：技術論壇明日登場，21日外資回頭買超9317張，盤初股價漲至434.5元，拿回5日線、月線。

3.淘帝-KY(2929)：外資連兩日買超計1412張，激勵盤初股價開低走高逾2.7%，收復5日線。

4.鈊象(3293)：今年拚賺逾4股本，上周五三大法人聯手擴大買超計761張，激勵早盤股價觸及漲停。

5.聯合(4129)：股價橫向低檔整理近月，今早多頭反撲，放量跳空漲停鎖死，一舉躍過5日線、月線、季線。

6.金像電(2368)：外資上週天天買超，合計逾1.7萬張，今早輕鬆跨過60元，創20年高價。

7.全漢(3015)：基本面搶眼+外資買盤歸隊，股價結束高檔震盪格局，衝高5%拚前高。

8.嘉基(6715)：遠距需求熱H1大賺，Q4靠光通訊線材貢獻再拚，早盤攻漲逾4%，逼近150元。

9.國產(2504)：三大法人進場、技術線型持續偏多，早盤一度上漲約3%。

10.昇貿(3305)：打入星鏈計畫，第3季將優於第2季，有望逐季攀升，今早上漲5%拚30元關卡。

11.智邦(2345)：外資看好資料中心建置趨勢需求不變，且遠距需求仍強，上週買超5370張，有助站穩240元。

12.中裕(4147)：外資連10日買超，今早交投升溫，股價開高走高約5.5%，追趕前高105元。

13.杰力(5299)：MOSFET市場供給全面吃緊，H2可望續吃轉單，早盤續強漲逾4.5%，站穩10日線。

14.大中(6435)：MOSFET題材發酵，不畏外資連4賣超，股價上攻近5%，重返90元關卡。

15.友達(2409)：MiniLED起飛，集團成大贏家，晨盤續帶量漲逾3%，重登10元關、收復上周四失土。

16.威盛(2388)：外資助威但漲多修正，晨盤高點修正跌逾2%，止步連3漲。

17.富鼎(8261)：MOSFET拉貨需求仍維持在高檔水準，股價爆量衝上漲停價，高檔修正仍維持8.5%漲幅。

18.尼克森(3317)：MOSFET需求不停歇，外資轉買超，晨盤上揚逾6.5%，創一個月高價。

19.日馳(1526)：歐美自行車市旺，外資連3日買超。早盤漲逾4%，收復短均。

20.集盛(1455)：買回庫藏股，早盤挾量漲逾3%，創波段新高。

21.廣豐(1416)：外資21日回補，早盤漲逾3%。

22.緯軟(4953)：調整體質，H2會更好，早盤一度觸及漲停。

23.長興(1717)：入列防疫國家隊，外資連3日買超。早盤帶量漲逾4%，收復短均及月線。

24.奇鋐(3017)：訂單旺到明年，早盤爆量漲逾4%，改寫前高。

(時報資訊)