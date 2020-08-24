由於擔憂美國可能會對中國科技公司進行制裁或下市要求，根據多家外媒報導，阿里巴巴的幾個主要大股東已經將阿里的美國ADR轉換進阿里的香港股票。

新加坡淡馬錫控股、巴美列捷福(Baillie Gifford)、銘基環球投資(Matthews Asia)為代表性公司，另花旗亦遭點名，他們在阿里去年底在港股上市後，利用放鬆轉換的新規則，已賣出阿里持股。巴美列捷福證實將阿里ADR的兩成轉換為其在香港上市股票。

Creditease財富管理的離岸資本市場主管Yan指出，特別是為在亞洲的許多長期基金管理員已經正在轉換，或考慮將美國ADRs轉換到香港上市的股票。對美國ADR的需求正受到政治的影響。

由於美國總統川普及其行政團隊對中國科技企業的攻擊言論，阿里的股價正在變動，可能出現港股強和美股弱的趨勢。而大型投資人正採取措施避開風險。另隨著更多中企尋求同步在港股上市，該行動亦會影響紐約股票的流動性。

另一知情人士透露，一家總部位於愛丁堡的阿里大型股東正將股票轉移到阿里在港股上市的股票。而新加坡的淡馬錫則證實了將價值約30億美元的半數股票從美國移往香港，但淡馬錫拒絕進一步評論。

(時報資訊)