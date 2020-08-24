日本首相安倍晉三24日再度赴醫院進行檢查，消息人士指出，安倍今日赴醫院是為了聽取上周在醫院健檢的檢查結果。日媒捕捉到安倍前往醫院的畫面，影片中他戴著口罩坐在轎車後座，抵達醫院時便直接進入醫院，並未在門口多做停留。

日本首相安倍晉三今（24）日再度赴醫院進行檢查，消息人士指出，安倍今日赴醫院是為了聽取上周在醫院健檢的檢查結果。日媒捕捉到安倍前往醫院的畫面，影片中他戴著口罩坐在轎車後座，抵達醫院時便直接進入醫院，並未在門口多做停留。

綜合共同社、路透社報導，繼17日赴東京慶應大學醫院進行追加檢查後，安倍晉三今日上午突然再赴慶應大學醫院，自民黨資深官員表示，安倍今日赴醫院是去聽取上周赴醫院進行追加健檢的檢查報告。

根據全日本新聞網（ANN News）捕捉到的畫面，上午安倍搭乘一輛黑色轎車前往醫院，坐在後座的他帶著白色口罩，臉上沒有特別表情，後座車窗也以白色簾子覆蓋。

座車抵達醫院後，安倍就直接步入醫院，並未對守候在門口的記者多做停留。

17日，安倍突然赴慶應大學醫院進行檢查，並且在醫院內待了7.5小時才離開，後來官方表示他是進行例行體檢，目的是為了讓休假結束後的健康管理能夠做到「萬無一失」，醫院相關人士則表示，此次體檢是6月13日定期體檢後的「追加檢查」。不過後續有報導指安倍曾在7月吐血，健康亮紅燈傳聞再起。

親近安倍的政府人士指出，安倍連續幾個月來帶領政府對抗新冠疫情，疏於休息而感到疲憊，日本副首相麻生太郎上周也為他緩頰，強調安倍自6月20日以來已連續工作147天，「一個人長時間沒休息，健康狀況下滑一點也不奇怪吧？」

截至今日，由安倍帶領、於2012年12月成立的第二任內閣已在任2799天，超越前首相佐藤榮作，成為日本任期最久的首相。

(中時新聞網)