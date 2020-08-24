彰化縣居家檢疫無症狀者篩出確診，普篩的必要性再度引起討論，中央流行疫情指揮中心為避免篩出偽陽性個案，始終堅持不普篩。不過前抗SARS醫師、前和平醫院急診室主任張裕泰力挺入境普篩，並點出最佳時機。

對於該不該普篩爭議不斷，《東森新聞》報導，張裕泰認為，台灣現在疫情趨緩，如今就是實行入境普篩的最佳時機，目的是瞭解台灣有多少人具備對疾病的抗體，而不是找出無症狀的病人，並且可以利用普篩調整下一步防疫措施，因為不知道下一波疫情是否來勢洶洶。

至於入境普篩會不會導致醫療崩潰、加速社區傳播？張裕泰則認為，醫療機構其實都有經驗，他個人相信不會發生所謂的崩潰現象。

台大醫院感染科主任陳宜君表示，國外普篩是因為有高度的社區感染，但台灣目前做得很好，應該堅持下去，她認為用普篩縮短或取代檢疫和隔離，並不是最好的政策，防疫破口會翻得很快。陳宜君說，台灣是經過嚴謹的決策，針對風險精準防疫，擔憂現在的紛紛擾擾恐會重蹈2003年SARS的覆轍。

(中時新聞網)