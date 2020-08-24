虐打孩子事件層出不窮，有民眾表示他在逛夜市時，看到兩大一小的家人，在路邊攤販食用晚餐，女童疑似因耐不住熱，慘遭婦人怒罵，甚至出手痛打她巴掌，打至臉都已紅腫，而一旁的爸爸卻毫無反應，整起事件被貼到PTT，讓網友相當氣憤。

據目擊民眾表示，傍晚他至台中某夜市時，看到兩大一小的家人，和一般人無異，坐在路邊攤販，食用美食，但卻看到那位婦人，不停地打罵女童，而一旁的爸爸，也沒有出手要阻止的意思。從婦人辱罵的內容，讓民眾開始懷疑她其實並非是女童的母親，這名婦人問爸爸：「你要寵她嗎？她這樣對嗎？她一直說她很熱，我也很熱啊！」只見爸爸不發一語，婦人隨即又轉頭問女童：「妳有看到誰在吹電風扇嗎」？由於女童當時已害怕到在啜泣，因此慌張地隨意拋出「有」。

豈知，一個「有」的回答，卻惹來婦人更加不滿，暴怒問她：「誰？妳跟我說誰」？女童哭得更厲害，婦人便像發狂似地，賞了女童5至6個巴掌，打到臉頰都紅腫了，似乎還無法讓這名婦人消去怒氣。轉頭又對爸爸咆嘯：「以後你來找我不要帶她，如果帶她，兩個都回去，不要來找我」！這名爸爸，就在一旁看著自己的孩子，遭人賞巴掌、辱罵，一句話也沒吭聲。

婦人的言行舉止，讓人更加肯定她不是女童的母親，而原PO也表示，天氣熱真的會使人脾氣暴躁沒錯，但孩子耐不住也很正常，若她能夠安靜下來，就不是孩子會有的特性了。就算不開心，也不能隨意地暴打小孩，即便出使「愛的教育」，力道也要拿捏好才行，打到臉都腫起來了就算了，甚至到最後還把女童整個碗打翻，並對她說「不要吃了」！原PO認為，若是親生女兒，相信不會如此般的對待。

有網友臆測「說不定是離異的父母，有時候公開場合敢打下去的都是親生的」、「這個爸爸也是個爛咖...」、「臉都紅成這樣了，真可憐」。原PO最後還表示，希望這篇文能讓女童的親媽看到，拜託別再讓先生單獨帶著女兒出門約會了。

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(中時新聞網)