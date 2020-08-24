苗栗縣議員曾玟學昨晚宣布退出時代力量，並表示這個決定痛苦且煎熬，他說無法在這種組織文化中繼續下去，因此決定退出，將以無黨籍議員的身分，在苗栗繼續努力。對此，有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》表示，看時力最近的慘狀不勝唏噓，「一個標榜年輕的政黨，活得比陳年老黨還落魄」。

有網友在其臉書粉絲頁《文翔政論》指出，時力這艘小船在漏水，船員爭相要跳船，但畢竟還是有不分區席次，說什麼還是會硬撐這四年不倒，「但看看他們最近的慘狀不勝唏噓，一個標榜年輕的政黨，活得比陳年老黨還落魄」。該網友諷刺表示，時力當初意氣風發的那幾年，喊著要破除黑箱，帶著一股年輕勢力進軍政壇，卻涉嫌收賄、配票口袋名單，這種國、民兩黨玩到膩的招式，時代力量怎麼急著學壞？

該網友提及，當初黃國昌喊著要消滅國民黨，成為政壇第二大黨，結果國民黨沒滅掉，自己倒是快毀滅了，「真是諷刺」！該網友直言，政治就是如此，藍綠選民區隔就是如此明顯，國民黨再怎麼落魄也頂多就是難執政，不至於毀滅，但吃著同一塊綠營大餅的大綠小綠，搶食當然搶得兇，民進黨吃飽，時力就要餓肚子，民進黨落魄或一時開恩，時力才能吃頓好料的。「一個小小的黨，怎麼可以把事情搞得如此複雜呢？一個小黨，卻玩著大黨在玩的遊戲，把自己給玩倒了」。

該網友認為，政壇其他小規模的政黨，包括親民黨、民眾黨、台聯黨等，基本上都是靠精神領袖牌，但也只有民眾黨目前在立院有席次，小黨要跨過那門檻並不容易。時力看不出來是要走哪種，說要走理念，但看起來也搞不清楚屬於哪種以及跟民進黨有何區別。該網友說時力裡面有人想掌權、搞派系，反制的人則動輒以退黨威脅，這類景象，國民黨跟民進黨過去也沒少演過，「悲哀的是，這樣的事情發生在一個標榜年輕、新政治的小規模政黨裡頭，原來再怎麼年輕、再怎麼跟時代，要鬥政治還是都用老方法」。

(中時新聞網)