時代力量將於8月25日起連續3天，進行決策委員網路投票。但是網路上近來卻流出一份前黨主席黃國昌痛批苗栗縣議員曾玟學的錄音檔出現。曾玟學23日表示，沒辦法在這樣的組織文化中繼續下去，只好宣布退出時力。對此，網友感嘆，如果曾玟學真的退黨，時代力量就完蛋了！更痛批黃國昌玩過頭了！

黃國昌批評曾玟學一事源於2019年，當時時力在決定立委提名小組成員時，由於曾未把票投給徐永明，導致徐無法進入立委提名小組，讓黃國昌非常不滿，據《新頭殻》報導，黃國昌在錄音檔中批曾玟學，如果沒有他支持，曾能「選得上」決策委員嗎？

曾玟學聽完錄音檔後，23日痛心在臉書宣布退出時代力量。曾痛苦表示，這決定痛苦且煎熬，認為自己無法在這種組織文化中繼續下去，因此決定退出時代力量，並以無黨籍議員的身分，在苗栗繼續努力。

曾玟學更強調，他日前在宜蘭一同擔任營隊評審時，和黃國昌互動良好，也不相信黃國昌會是這種人，所以不以為意，直到聽到錄音檔。讓他難過的是，這個錄音檔出現之後，黨內整天下來竟然沒有任何人對黃的言論有任何意見，甚至在許多人的評論中，他是完全被消失的。

對於曾玟學宣布退出時代力量，黃國昌今也趕緊在臉書澄清，感到十分錯愕、難過，過去幾年一直盡最大力量，希望能夠協助一起打拚的夥伴，努力實踐共同理想與目標，「我已經盡力了，還是引發了這些紛擾，真的很難過」，並指出錄音檔遭惡意剪接，透過斷章取義的方式扭曲中傷。不過，對於黃國昌的回應，網友並不領情，怒批黃國昌「有錄音就是事實」、「黃國昌玩過頭了，曾好歹真的拼命在做事」！

許多網友更表示，曾玟學退出時代力量的話，時力就完蛋了！「曾形象不錯耶！可惜了」、「可惜了，他在苗栗國大戰一堆妖魔鬼怪」、「能在苗栗那種地方硬頸的不是一般人」、「苗栗議會進去都覺得要抗體高點」、「可惜了，滿欣賞他的」、「他是苗栗的議員，很認真，之前曾被議會集體霸凌」、「他在苗栗很拚耶，黃國昌講話多難聽啊，講到人家退黨？」、「能在苗栗國生存覺對不是一般人」、「我靠！這傢伙可是苗栗議會中唯一一個敢正面對抗的人欸」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時新聞網)