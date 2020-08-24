有「神明代言人」封號的沈嶸，除了主業通靈外，眾所周知她熱愛買房，名下用有10間房產，自豪買賣房屋「這輩子沒賠過」，而她不只自己買，還開班傳授「買房致富心法」，甚至帶著旗下魔法學院的學員一起買猶如團購，沈嶸直言看不慣世間神棍詐騙，也很多人一聽到「師父」二字就覺得是邪教，她直率回應：「沒錯啊，我就是邪教，我是逼徒兒存錢買房的邪教教主」。

沈嶸自稱「邪教」還很得意，據《自由時報》報導，沈嶸表示自己旗下很多單身女信徒，沒另一半沒小孩也沒房，讓她看不下去，就揪了20多個學員一起組成買房團，方法是5個人一組集資買房，都有擬訂合約持分權，頭期款跟貸款都是集資，等房子改好了，就開始收租。

沈嶸說，她揪的買房團已經掃了12間房入袋，一人訂金18萬，4年半工程期過後再給18萬，貸款也是一人3、4千均分，強調學員買房她沒抽成也不是炒房，只想傳達房屋保值，要用錢時也可拿去跟銀行貸款，學員都很感謝，「我真的要洗腦他們買房很重要，像媽媽愛小孩一樣」。

她也說，一直買房不是要炒房或炫富，而是對未來有危機感，先買了房逼自己賺錢存錢，強調她沒拿到爸爸的遺產，是靠自己沒日沒夜沒假日工作，靠自己拚來的，因此也希望能幫忙那些沒錢的學員，幫他們想辦法保本。

(中時新聞網)