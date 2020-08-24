小熊隊日籍投手達比修有今（24）日對白襪隊先發，除了首局挨了J.阿布瑞尤的陽春全壘打失分，接下來完全控制局面。總計投7局被敲6支安打、包括1轟，送出10次三振、有1次四壞球。終場小熊2比1逆轉險勝白襪，中止2連敗，也免於3連戰被橫掃。達比修有拿下第5勝（1敗），而且是5連勝，與另2人並列大聯盟勝投王，自責分率下降到1.70。

達比修有固然表現優異，白襪隊先發投手希斯（Dylan Cease）也不遑多讓，前5局均未失分，直到6局下才被小熊隊第4棒席瓦伯（Kyle Schwarber）揮出2分全壘打。小熊逆轉比數並以2比1領先至終場，達比修有也由敗投候選人拿下勝投。

賽後達比修被問到首局遭阿布瑞尤轟出全壘打有何感覺？他帥氣回答：「那只是一支全壘打罷了，誰在乎？」接下來他就控制了一切。談到克制對方的關鍵，達比修有說，主要還是各種變化球的混合運用，以切球為主，適時加上滑球、彈指曲球，碰到右打者就用滑球、切球來對付。

另外，當然還有極具威力的四縫線速球，5局上，白襪隊2人出局二、三壘有人，達比修有用98哩（157公里）的速球三振孟卡達（Yoan Moncada）解除危機後，不禁在投手丘上振臂大吼，這也是他今天最快的一球。

達比修本季6場先發戰績5勝1敗，5勝都是優質先發，自責分率僅1.70。且從去年明星賽之後他投118.2局有163次三振、僅13次保送，三振／四壞比達到12.5，控球能力也真的太強了。

(中時 )