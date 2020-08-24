史上頭一遭，日前中職象獅大戰有副總統賴清德轉播，讓球迷印象深刻。賴清德上午表示， 他本來就是球迷，有機會在主播台上跟謝長亨總教練、主播、及廣大的球迷一起看球 ，內心非常高興，更特別的是看了一場12局的延長賽、以和局終場的球賽，更是過癮，一點都不累。

賴清德說，他當天主要是宣傳原住民棒球協會所舉辦的關懷盃，因為台灣職棒46％的球員都是來自原住民，其中花東地區占了1／3，但他們的棒球資源相對不足，很多學校棒球設施不夠，連打球的手套，棒球及球棒都欠缺，希望大家都能響應原住民棒球協會舉辦的關懷盃，能夠以經費贊助他們，支持他們，原住民對台灣棒球的貢獻很大，支持原住民小朋友打棒球，也就是支持台灣的棒球運動。

對於轉播時間這麼久，會不會累，賴清德說，沒有問題，對於一個球迷來講是非常難得的，等都等不到，所以看的時間是全神貫注，一點都不會覺得累，真的是非常精彩。他並說，球迷就喜歡碰到這種比賽，打到12局，2隊都各用8個投手，且8個投手的威力都很強，各三振對手10幾名，即便當天打出全壘打的球員，也曾經被三振過，精彩可見一斑，難得一見，所以不可能累，求之不得，希望未來能再碰到這種球賽，也希望大家能支持職棒。

(中時 )