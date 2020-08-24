台灣今天又傳出輸出一例新冠肺炎確診至上海，加上中央流行疫情指揮中心日前宣布，進入醫院、市場、展演場所等8大場合務必戴口罩，若成效不彰未來擬制定罰則，讓許多人默默囤口罩，為第二波疫情做準備。博客來今天早上11點開賣MOTEX摩戴舒平面及鑽石型醫用口罩，Yahoo奇摩也將在11點開賣匠心醫療口罩，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●博客來

今天上午11點開賣MOTEX摩戴舒口罩，有平面型、鑽石型2種可選擇，每盒售價349~509元，皆為50入盒裝。

●Yahoo奇摩購物中心

今上午11點開賣匠心成人醫用口罩，另外也有販售台灣國際生醫、淨新品牌的醫療口罩，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

寶島醫用口罩、美國Easy-O-Fit 3D透氣三層立體口罩(非醫療口罩)開賣中，以及日本IRISV型剪裁三層式口罩和柔蝶防護口罩，但要注意此兩款非醫用口罩。

●大樹藥局

周二(25日)晚上7點開賣萊潔動物家族醫療口罩，粉色印花款，全台各門市限量10盒，為5-8小童適用的3D立體、耳掛式口罩，一盒50入售價499，每人每日限購一盒。另也有恒大醫用口罩可選。

●蝦皮購物

8月26日下午5時59分開賣中衛口罩月光藍，盒裝30入，售價260元。

(中時新聞網)