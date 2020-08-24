美國福斯新聞在當地時間週日採訪美國總統川普，他並在採訪中表示，中美經濟有可能脫鉤。而大陸是美國商品最大的買家。

川普先是告訴記者「美國沒必要」和大陸做生意，談及脫鉤後他又表示，如果美國能確定大陸沒有以正確的方式與我們交流，就肯定會脫鉤。

川普與大陸展開波及全球的陸美貿易戰，隨後兩國在1月達成第一階段貿易協議。但第二階段協議的磋商至今仍沒有下文，川普稱大陸對疫情的做法讓他不高興。

美國財長努欽6月也曾表示，如果美國企業在大陸經濟中無法公正公平地競爭，就會導緻美中兩國脫鉤。

而事實上，不論是華為或者是抖音，美國近期對陸資企業都實施了不少制裁手段，如美國商務部本月中再升級對華為禁令，將原本禁止有使用美國技術設備的製造商在未經許可下提供晶片給華為，進而將範圍擴大至第三方晶片設計商，極力防堵華為可能取得晶片的所有管道。

(中時 )