蔡英文總統聲望：最近兩個月比較（台灣民意基金會提供）

蔡英文總統聲望趨勢圖（台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布民調，6成6民眾贊同蔡英文總統處理國家大事方式，較上個月遽增7.3個百分點，是蔡第二任期以來的第二高，基金會董事長游盈隆認為，阿札爾效應應是最主要因素。蘇內閣整體施政表現也有6成3的人表示滿意，比上個月增加3.2個百分點。

此外，關於台灣人對歷任總統的評價，則依序是蔣經國（84.8％）、李登輝（84.3％）、陳水扁（65.6％）、馬英九（64.8％）、蔣介石（58.2％）。游盈隆表示，台灣五位歷任總統，不分政黨，都獲得遠遠超過半數以上民眾的肯定，包括蔣介石在內。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「中國軍演、台灣政局與美中台關係」八月全國性民調發表會。由游盈隆主持，並邀請丁庭宇、林嘉誠和楊憲宏等三位學者專家與談。

在蔡英文總統聲望方面，民調詢問是否贊同蔡英文處理國家大事方式，包括重要人事安排與政策？有18.7％非常贊同，47.1％還算贊同，13.1％不太贊同，9％一點也不贊同，12％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，有約6成6的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，2成2不贊同。顯示，上任三個月的蔡英文總統，呈現新的高民意支持度，是第二任期上任以來的第二高。

他說，和上個月相比，可以發現，贊同蔡總統處理國家大事方式的人遽增7.3個百分點，不贊同的人大幅減少12.3個百分點，這一來一往，使得贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多43.7個百分點，和上個月24.1個百分點相比，暴增19.6個百分點，「這是很不尋常的短期政治支持暴衝現象」。

游盈隆認為，過去一個月，美國衛生部長阿札爾來台，是1979年台美斷交以來美國最高層級內閣官員到訪，傳遞美台關係急遽升溫的訊息。這是川普總統一手推升的「阿札爾效應」，標示美台關係熱到新高點，一舉拉抬了蔡英文總統聲望。

其次是日本前首相森喜朗率團代表現任首相安倍晉三前來弔唁前總統李登輝，讓台灣人感覺台日關係也處在一種空前良好狀態中。中共當局強烈反彈，立即在8月13日宣佈將在臺灣海峽及南北兩端舉行大規模實彈演習，企圖武嚇台灣，抗議美國，讓兩岸關係更趨緊張，瀕臨攤牌邊緣也有助於總統聲望的向上提昇。

在蘇內閣整體施政表現方面，則有6成3的人基本上滿意蘇內閣整體施政表現，約2成9不滿意，滿意的人比不滿意的人多34個百分點。游盈隆認為，這顯示蘇貞昌內閣整體施政表現獲得高比例人民的肯定與支持，和蔡總統聲望同步上揚。

在台灣人的政黨支持傾向方面，41.3％支持民主進步黨，17.8％支持中國國民黨，10.3％支持台灣民眾黨，4.2％支持時代力量，3％支持台灣基進，1.1％支持其他政黨合計，21.7％沒特別支持哪一個政黨，0.6％不知道、拒答。游盈隆表示，民進黨目前仍一枝獨秀，政黨支持度是最大在野黨國民黨的2.28倍。

(中時 )