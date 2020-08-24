連鎖餐飲集團漢來美食（1268）股東常會通過配息7元，今（24）日進行除息交易，每股參考價131元。漢來美食今早股價開高穩揚，位居觀光股漲勢前段班，最高小漲0.76％至132元，填息率約14.29％，於填息路上穩健前行。

漢來美食受新冠肺炎疫情衝擊，第二季及上半年本業首見虧損，所幸在政府紓困補助、海外授權金等業外收益挹注下，第二季營運維持獲利、並自首季新低顯著回升近6成，稅後淨利0.61億元、每股盈餘（EPS）1.01元。上半年稅後淨利0.61億元、每股盈餘1.65元。

隨著疫情趨緩、消費者來店用餐意願回升，漢來美食單月營收自5月起以雙位數百分比逐月回升。7月自結合併營收3.12億元，月增達16.73％、年增0.75％，創今年次高、同期新高。前7月合併營收17.58億元、年減20.35％，衰退幅度較上半年23.8％收斂。

漢來美食利用疫情期間趁勢進行餐廳大型改裝工程，7月展店動能大爆發，位於高雄本館10樓的4家餐廳完成改裝新開幕，並陸續開出新品牌「安那居」台中中友店、「漢來上海湯包」高雄夢時代店及台北「世貿名人坊」，為營運成長動能添薪。

展望下半年營運，漢來美食總經理林淑婷表示，公司已蓄足充沛能量積極衝刺傳統旺季商機，高雄4家餐廳、台北世貿名人坊及2座宴會廳，將可滿足年底前喜宴和企業餐會大量需求，第四季所有好日子已全數訂滿，下半年營運動能滿檔衝刺，力拚彌補上半年缺口。

(時報資訊)