復甦疑慮，上周五歐美原油期貨跌逾1%；據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)公佈的數據顯示，截至8月21日當周，美國石油鑽井數增加了11座，來到183座。此外，歐元區8月經濟活動放緩，分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將會需要很長一段時間，且歐元區8月的反彈失去動力，也凸顯出新冠肺炎疫情所造成的內在需求疲軟。

然而受第二波新冠肺炎疫情的影響之下，市場對全球經濟復甦受到疑慮，加上原油供應增加，終場引發賣壓出籠，其中美國原油跌幅1.1%，倫敦原油跌幅1.2%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.48美元，報每桶42.34美元；9月熱燃油跌0.04美元，報每加侖1.21美元；9月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.55美元，報每桶44.35美元。(商品行情網)

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