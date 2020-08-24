華為風暴持續延燒，市場傳出，有供貨華為的手機零組件供應廠收到通知，華為後續新機計畫因晶片問題，先暫停開發，這主要是因為美國新祭出的華為禁令，涉及到有使用美國技術或軟體所開發的產品，這也是聯發科上周股市重挫的主因，聯發科(2454)今股價受到消息面衝擊，開低震盪，失守600元大關，跌幅一度逾3%、股價最低觸583元，盤中股價跌幅收斂到2%左右。

美國擬全面阻斷華為後路，上周祭出的新禁令再加碼，只要有涉及到有使用美國技術或軟體所開發的產品，均不能出貨華為，這也使得上周聯發科成為空方箭靶，市場最新再傳出，華為針對台系手機零組件廠發出通知，表示後續新機計畫因晶片問題，請零組件廠先暫停開發，若消息屬實，就顯示出美國的加碼制裁，卻是打痛華為，恐打亂其2021年智慧型手機布局，甚至出現新機難產的窘境。

大陸在2018年中興事件後，全力扶植自家半導體產業，但除華為旗下海思外，包括OPPO、小米等儘管都傳出有意發展行動晶片，但到目前為止均未果，不僅如此，在晶圓製程上，中芯等一線當地大廠，和台積電仍有一大段差距，5G晶片所需的7奈米製程，都須仰賴台積電(2330)，華為在美國一出手下，5G布局已早打亂。

先前市場原本看好聯發科5G高階晶片可以補上海思因禁令造成的缺口，只是美國加深制裁力道，導致聯發科出貨華為出現變數，聯發科除華為外，其實依舊穩定出貨OPPO、vivo以及小米，假設後續華為禁令如期上路，則需關注的就是華為智慧機的市場需求是否成功轉移到其他大陸品牌智慧機，兩者間的缺口也將是聯發科5G出貨量需承擔的下修風險。

(時報資訊)