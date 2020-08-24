美國預計將於今年11月舉行總統大選，然而新冠肺炎疫情為川普的連任之路埋下種種不確定性，據外國媒報導，川普政府正在考慮在大選前，緊急授權疫苗使用，以確保其連任之路順遂。

據悉，本次計畫將會需要美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）賦予「緊急使用授權」，計畫將授權英國製藥大廠阿斯特捷利康（ AstraZeneca）和英國牛津大學（Oxford University）共同研發且備受外界看好的新冠肺炎疫苗。

不過阿斯特捷利康向媒體表示，該公司目前尚未和美國政府針對緊急授權使用一事進行討論。美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）發言人亦否認並且指出，任何關於選前緊急通過疫苗授權的報導都「絕非事實」。

川普於周六（22日）指控FDA因政治因素阻礙疫苗上市進度、忽視製藥公司為疫苗付出的努力，並呼籲FDA應該專注於速度上、拯救性命（Must focus on speed, and saving lives!）。對此，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於推特上（Twitter）反駁並向FDA喊話，認為該單位應該基於安全和效率來決定是否通過疫苗授權，而不是基於政治壓力考量。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於周日（23日）宣布將緊急批准新冠肺炎痊癒患者的血漿作為治療方法。

美國總統大選前，疫苗被視為政治遊戲的一環，自疫情爆發以來，川普政府對於疫情的危機處理方式多次為人詬病，因此疫苗若能快速問世將被用來證明其施政團隊處理得宜。

據統計，美國目前累計逾587萬人確診新冠肺炎，死亡人數超過18萬人，為全球疫情最嚴峻國家。

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