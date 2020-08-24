台中市私立新民高中學生楊喬茵，自小被診斷出心臟方面的疾病，但沒有阻絕她勇於接受挑戰的心，從小四開始參加童軍活動，積極參與各項考驗，並自費參加紅十字會的急救課程，結訓後再利用放假時間回國中「反哺」帶領學弟妹，她最近獲教育部頒發優秀童軍獎。

楊喬茵分享，童軍有12條規律，她時時刻刻放在心中，期許自己透過實踐規律，成為一個更好的人；也感謝「童軍」讓她有勇氣戰勝病魔，重新找到一片天地。即將成為大學新鮮人的她，將持續在童軍的園地耕耘，滿20歲後還要參加木章訓練，學習更多技能，服務更多的人。

為鼓勵童軍教育發展，教育部國教署19日在員林高中舉辦獎勵推行童軍活動績優個人及學校頒獎典禮，獎勵推行童軍活動績優個人及學校，共計高中職8所、國中12所、國小7所，個人20名、行政人員2名；另外還有優秀童軍計高中職10名、國中11名及國小4名等，共計74座獎項。

獲得績優個人的台中市立大道國中童軍團長鄭柏洲，同時也帶領大道國中獲得績優學校殊榮。鄭柏洲謙稱自己不是能力很強的團長，很多時候，孩子給他的啟發反而更多。他在25年的教學生涯裡，有23年都兼行政職，但因為學生樸實、誠懇的特質，始終沒放棄童軍團。

同樣也是績優個人獎的獲獎者，服務於國立土庫高級商工職業學校的教師江明軒，從國中就參加童軍活動，也愛上童軍活動。大學畢業後，因緣際會回到母校服務，服務過程中教學相長，把自己的童軍經驗回饋給學弟妹，讓他們更快融入大學及社會應具備的能力。

教育部國教署長彭富源表示，將引導更多學生在童軍教育中發掘潛能，在團隊中相互扶持，強化問題解決能力，樂於服務他人，展現生命的厚度及能量。未來國教署將持續支持童軍教育發展，為學子增添更多優質的學習能量。

(中時 )