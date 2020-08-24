今年新冠疫情全球大爆發，民眾不能出國旅遊，尤其適逢暑假期間，加上政府有安心旅遊補助，報復性出遊已成台灣最特別的風景。在鬼月期間出遊，安排住飯店或民宿不可少，但入住其實也有許多禁忌，若不謹慎而為，迎面撞上好兄弟可就掃興了。

8月19日鬼門開後，農曆7月出門旅遊，聽多了不可思議的傳說，在入住飯店或民宿時總有幾份忐忑，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，入住避開10個禁忌，就能趨吉避凶，一夜睡得安穩。來看看從選房、進房到上床睡覺，有哪些不可不知的禁忌？

禁忌一、進房先敲門

為了提醒房間內的好兄弟，入住房間前最好先敲門三下，靜待數秒後再開門，進房門的時候要說聲：抱歉！打擾了！對不起！之類的問候語。除了表示尊重之外，禮貌說抱歉，比較不會受好兄弟干擾。也可以避免飯店誤分配房間，產生房間內真的有其他房客的窘境。

禁忌二、進房要側身

入房前先敲門外，記得要「側身」入房，讓好兄弟出來，不然可能會被好兄弟迎面撞上。

禁忌三、進廁先沖水

先將廁所的燈及抽風機都先打開，提醒好兄弟之外，最好也要在使用前就把馬桶的水都沖掉，藉此除去看不見的陰穢之物。

禁忌四、不選邊間房

鬼月的時候盡量不要住乏人問津的旅館，選擇訂房時也不要選「邊間房」。邊間房型距離電梯較遠，入住率較低，容易聚陰，尤其是體質敏感者，最好盡量避開邊間房型。

禁忌五、不要全部關燈

夜間睡覺時，不要關掉全部的燈，要保留一盞小燈以增加陽氣，若燈光會導致無法入眠，可以保留廁所的燈光。此法除了可以避煞，也方便半夜起床上廁所。

禁忌六、睡覺前拍枕頭

睡覺前拍枕頭，如同進房門要敲敲門，拍拍枕頭、床單、棉被，同樣也有提醒好兄弟的意味。

禁忌七、不要獨自睡雙人床

若是單人睡雙人床，或是雙床房型，但只使用一張床，最好避免選擇靠牆的床位，並且把未使用的枕頭與棉被都弄亂，或是將行李放上空床位，避免吸引好兄弟同床。

禁忌八、鞋尖要朝外

晚上睡覺時，不可以將雙腳鞋尖朝向床鋪，鞋尖要背向床鋪，最好是一正一反或任意亂擺，讓好兄弟無法穿您的鞋或算出有多少人，穿了您的鞋好兄弟就容易上您的身。

禁忌九、注意房內的聖經

飯店內的床頭抽屜或桌上，往往會為住客準備《聖經》、《可蘭經》、《佛經》等宗教讀物，若是入住時發現已經是翻開的，有可能是翻開鎮好兄弟用，最好要求換房以求安心。

禁忌十、注意房間內異常狀況

注意房間內的異常狀況，例如發生電器異常開關、燈光閃爍、房間發出異味、有不明雜音等情況，除了是房間設施真的損壞，也可能是好兄弟所為，最好盡快向櫃檯反映並要求換房。

(中時新聞網)